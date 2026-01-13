البورصة الكورية تغلق فوق 4600 نقطة مدفوعةً بمكاسب قطاعيْ الدفاع والبطاريات

Photo : YONHAP News

واصل مؤشر سوق الأسهم في كوريا الجنوبية ارتفاعه القياسي أمس الاثنين، حيث أغلق فوق مستوى 4600 نقطة لأول مرة، مدعوماً بمكاسب قوية في أسهم قطاعي الدفاع والبطاريات.وارتفع مؤشر كوسبي القياسي بمقدار 38.47 نقطة، أي بنسبة 0.84%، ليغلق عند 4624.79 نقطة، مسجلاً بذلك أول إغلاق له فوق مستوى 4600 نقطة.وكان الرقم القياسي السابق للإغلاق 4586.32 نقطة، والذي سُجّل يوم الجمعة.وقد ارتفع مؤشر كوسبي بنسبة تقارب 10% منذ بداية هذا العام، مسجلاً مستويات إغلاق قياسية جديدة خلال الشهر.وقد شهد التداول أمس نشاطاً مكثفاً، حيث تم تداول 382.4 مليون سهم بقيمة 22.8 تريليون وون، أي ما يعادل 15 مليار دولار أمريكي تقريباً. وتفوقت الأسهم الرابحة على الخاسرة بنسبة 530 إلى 348. وأشار المحللون إلى أن أسهم قطاع الدفاع تلقت دعماً من التقارير الأخيرة التي تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس خيارات عسكرية تجاه إيران.كما ارتفع مؤشر كوسداك، الذي يضم شركات التكنولوجيا بشكل رئيسي، بنسبة 1.89 نقطة، أي 0.2%، ليغلق عند 949.81 نقطة.وانخفض سعر صرف الدولار أمام الوون الكوري بمقدار 10.8 وون، حيث بلغ 1468.4 وون للدولار الواحد حتى الساعة 3:30 من مساء أمس.