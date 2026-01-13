لجنة التجارة العادلة تدرس تعليق أعمال كوبانغ

Photo : KBS News

صرح رئيس لجنة التجارة العادلة "جو بيونغ غي" بأن اللجنة قد تُجبر شركة كوبانغ على تعليق أعمالها التجارية في أعقاب حادث اختراق البيانات الضخم الذي تعرضت له الشركة عملاقة التجارة الإلكترونية.وكشف جو عن هذه المعلومات أمس الاثنين على قناة يوتيوب يديرها الصحفي والمعلق الليبرالي "كيم أو جون"، حيث قال إن وزارة العلوم ولجنة حماية المعلومات الشخصية تُجريان تحقيقات مشتركة في حادث اختراق البيانات. وأوضح جو أن لجنة التجارة العادلة ستصدر أوامر تصحيحية لكوبانغ بعد تقدير الأضرار التي سيتكبدها العملاء جراء تسريب البيانات، وتحديد تدابير التعويض المناسبة.وأضاف أن اللجنة قد تفرض تعليقا للأعمال إذا لم تمتثل كوبانغ للأوامر التصحيحية أو إذا رأت أن التعويض غير كافٍ.وأشار جو إلى أنه بالإضافة إلى اختراق البيانات، تُحقق لجنة التجارة العادلة في ممارسة كوبانغ المتمثلة في بيع السلع بأسعار زهيدة وتحميل الخسائر على الموردين، واصفا ذلك بأنه ممارسة تجارية غير عادلة للغاية.وأكد جو أن تحميل الخسائر عندما لا تحقق الشركة أهدافها الربحية يُعد "ممارسة تجارية استغلالية".