نقابة عمال حافلات مدينة سيول تُنظم إضرابا بعد انهيار مفاوضات الأجور

Photo : YONHAP News

أعلن عُمّال حافلات النقل الداخلي في مدينة سيول، ضمن نقابة العمال، إضرابا شاملا بعد انهيار مفاوضات رفع الأجور مع الإدارة.وأعلنت نقابة عمال حافلات مدينة سيول وجمعية سيول للنقل بالحافلات انهيار المفاوضات في حوالي الساعة 1:30 من صباح اليوم الثلاثاء، بعد أكثر من عشر ساعات من المحادثات المتواصلة، وهو ما دفع النقابة إلى بدء الإضراب في موعده المحدد في الساعة 4 صباحا.وطالبت النقابة بزيادة الأجور بنسبة 3% ورفع سن التقاعد، بينما عارضت الإدارة المقترح، مُعللة ذلك بارتفاع التكاليف.وتوقفت حافلات مدينة سيول عن العمل على 394 خطا، تضم حوالي 7400 حافلة، بدءا من أولى رحلات اليوم الثلاثاء. وفعّلت حكومة سيول الكبرى إجراءات نقل طارئة، شملت زيادة خدمات مترو الأنفاق بمقدار 172 رحلة، لتخفيف معاناة الركاب. وتخطط المدينة لتشغيل قطارات مترو إضافية خلال ساعات الذروة، وتمديد خدمة آخر قطار حتى الساعة 2 صباحا، مع توفير حافلات نقل مجانية في جميع أحياء المدينة البالغ عددها 25 حيا.