الحزب الحاكم يقرر طرد زعيم تكتله البرلماني السابق كيم بيونغ كي

Photo : YONHAP News

صوّتت لجنة الأخلاقيات في الحزب الديمقراطي الحاكم على طرد زعيم التكتل البرلماني السابق للحزب "كيم بيونغ كي"، على خلفية سلسلة من مزاعم الفساد.وصرح "هان دونغ سو" رئيس لجنة الأخلاقيات في الحزب، أمس الاثنين، بأن اللجنة اتخذت هذا القرار بعد دراسة متأنية لعدة عوامل، منها خطورة الاتهامات وما إذا كان قد انقضى أجل التقادم.وقد راجعت اللجنة 13 اتهاما تتعلق بكيم، من بينها ادعاءات بتلقيه أموالا ذات صلة بترشيحه خلال الانتخابات المحلية، وإساءة معاملته لمساعديه، وتلقيه قسائم إقامة في فنادق فاخرة، بالإضافة إلى إساءة استخدام زوجته لأموال النفقات الرسمية لأغراض شخصية.وحضر كيم جلسة الاستماع شخصيا، وقضى حوالي خمس ساعات في عرض دفاعه، حيث نفى معظم المزاعم ووصفها بأنها غير صحيحة، مؤكدا أن العديد منها لا يندرج ضمن فترة التقادم التأديبية للحزب التي تبلغ ثلاثة أعوام.ومع ذلك، خلصت لجنة الأخلاقيات إلى أن الطرد مبررٌ استنادا فقط إلى ادعاءاتٍ لم تسقط بالتقادم، بما في ذلك استلام قسائم إقامة فندقية من الخطوط الجوية الكورية وعشاء خاص باهظ الثمن مع رئيس شركة كوبانغ. ويعتزم الحزب إتمام إجراءات الطرد بعد إبلاغ قيادته بالقرار والحصول على موافقة أكثر من نصف أعضائه في البرلمان، على الرغم من أن كيم صرّح بأنه سيسعى فورا إلى إعادة المحاكمة، الأمر الذي قد يؤخر العملية.