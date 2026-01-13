بلدية سيول تمدد خدمات مترو الأنفاق بعد بدء إضراب سائقي الحافلات

Photo : YONHAP News

قررت سلطات مدينة سيول توسيع نطاق خدمات مترو الأنفاق بعد أن أعلنت نقابة سائقي حافلات المدينة إضرابا عاما مفتوحا بدءا من اليوم الثلاثاء.ومددت إدارة المدينة خدمات المترو خلال ساعات الذروة بساعة إضافية صباحا ومساء، لتوفير قطارات إضافية، بينما امتدت الخدمة الليلية حتى الساعة الثانية صباحا من اليوم التالي.وبموجب الخطة، ستبدأ فترات الازدحام من الساعة السابعة صباحا وتستمر حتى العاشرة صباحا، ومن السادسة مساء حتى التاسعة مساء، مع إضافة قطارات إضافية خلال هاتين الساعتين.كما سيتم تأخير موعد مغادرة آخر قطار من المحطات النهائية إلى الساعة الثانية صباحا، مما يزيد إجمالي عدد رحلات المترو بمقدار 172 رحلة.وسوف توفر جميع إدارات الأحياء الـ25 في المدينة حافلات نقل مجانية للربط مع محطات المترو القريبة.وأكد مسؤولو المدينة أنهم سيستخدمون جميع موارد النقل المتاحة لتقليل الإزعاج للركاب، وحثوا نقابة سائقي الحافلات على العودة إلى العمل فورا مراعاة لمصلحة الجمهور.