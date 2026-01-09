مدرب كوري يقود منتخب فيتنام لكرة القدم للتأهل لربع نهائي كأس آسيا

Photo : KBS News

نجح منتخب فيتنام لكرة القدم بقيادة المدرب الكوري الجنوبي "كيم سانغ سيك" في التغلب على منتخب السعودية في كأس آسيا لكرة القدم تحت 23 عاما لعام 2026، حيث تصدر المجموعة الأولى وتأهل لدور ربع النهائي بفوزه الثالث على التوالي.وفي الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ضمن المجموعة الأولى، والتي أقيمت بين المنتخبين الفيتنامي والسعودي صباح اليوم في استاد الأمير عبد الله الفيصل في جدة، تغلب المنتخب الفيتنامي على نظيره السعودي بهدف مقابل لا شيء.وبعد فوزه السابق على كل من الأردن بهدفين مقابل لا شيء وقيرغيزستان بهدفين مقابل هدف واحد، حسم المنتخب الفيتنامي صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بثلاثة انتصارات، ليحصل على بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.وتقام البطولة بمشاركة 16 منتخبا، مقسمة على أربع مجموعات، بحيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي لمواصلة المنافسة على اللقب.وفي إطار المجموعة الأولى أيضا، رافق المنتخب الأردني نظيره الفيتنامي إلى الدور ربع النهائي برصيد 6 نقاط من فوزين وخسارة، وذلك بعد تغلبه في نفس اليوم على منتخب قيرغيزستان بهدف واحد مقابل لا شيء.