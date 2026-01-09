الرئيس لي يعرب عن الأمل في أن تمهد القمة الكورية اليابانية لمرحلة جديدة من العلاقات

Photo : YONHAP News

قال الرئيس "لي جيه ميونغ" إن مباحثاته مع رئيسة الوزراء اليابانية "ساناي تاكايتشي" تحمل معنى خاصا في ظل تطلع الجانبين إلى 60 عاما أخرى من العلاقات الثنائية، بعد أن احتفلا العام الماضي بالذكرى الستين على تطبيع العلاقات بينهما على الرغم من الماضي المؤلم.جاء ذلك في بداية مباحثات القمة التي عقدت بين الجانبين اليوم الثلاثاء في محافظة "نارا"، مسقط رأس "تاكايتشي"، حيث قال "لي" إن البلدين حققا نموا وتطورا ملحوظين منذ الحرب العالمية الثانية، ولا يمكن إنكار أن كلا منهما دعم الآخر في تلك العملية.وأضاف الرئيس أن العلاقات التعاونية الثنائية أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث تسعى كل من سيول وطوكيو إلى مستقبل أفضل في خضم النظام العالمي المعقد والفوضوي، مشيرا إلى أنه على الرغم من هذا الوضع المعقد والصعب، فهو على ثقة بأنه يمكن للبلدين خلق غد أفضل من خلال البناء على ما هو جيد وتقليل كل ما يمكن اعتباره سيئا.وشدد الرئيس الكوري أيضا على ضرورة أن تسعى دول شمال شرق آسيا الثلاث، وهي كوريا الجنوبية والصين واليابان، إلى إيجاد أكبر قدر ممكن من القواسم المشتركة، وتعزيز التواصل والتعاون فيما بينها، من أجل تحقيق نزعٍ كاملٍ للسلاح النووي وإرساء سلامٍ دائم في شبه الجزيرة الكورية. وأضاف الرئيس لي أن الأطراف المعنية أعادت التأكيد على إرادتها المشتركة في هذا الاتجاه، بما في ذلك سياساتها تجاه كوريا الشمالية، وقررت مواصلة التعاون الوثيق فيما بينها.