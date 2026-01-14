مؤشر البورصة الكورية يغلق عند مستوى قياسي جديد

Photo : YONHAP News

أغلقت سوق الأسهم في كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء على ارتفاع بنسبة تقارب 1.5%، مسجلة رقما قياسيا جديدا ومقتربة من مستوى 4700 نقطة، حيث عوضت مكاسب أسهم الدفاع والسيارات انخفاض أسهم أشباه الموصلات.وارتفع مؤشر البورصة الكورية الرئيسي "كوسبي" بمقدار 67.85 نقطة، أي بنسبة 1.47%، ليغلق عند 4692.64 نقطة.وكان المؤشر قد افتتح أمس على ارتفاع، ووصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق خلال التداولات عند 4714.15 نقطة في الساعة 3:20 مساء. وشهدت التداولات نشاطا مكثفا، حيث تم تداول 423.3 مليون سهم بقيمة 25 تريليون وون، أي ما يعادل 17 مليار دولار أمريكي تقريبا. وتفوقت الأسهم الرابحة على الخاسرة بفارق ضئيل، حيث بلغت 447 سهما مقابل 430 سهما خاسرة. وعلى الرغم من تباطؤ أسهم أشباه الموصلات، إلا أن الأداء القوي لأسهم الدفاع وبناء السفن والسيارات رفع مؤشر كوسبي إلى مستوى قياسي جديد.وفي المقابل، انخفض مؤشر كوسداك، الذي يضم شركات التكنولوجيا بشكل رئيسي، بمقدار 0.83 نقطة، أي بنسبة 0.09%، ليغلق عند 948.98 نقطة.وارتفعت قيمة الدولار الأمريكي مقابل الوون الكوري الجنوبي بمقدار 5.3 وون، مسجلا 1473.7 وون للدولار الواحد عند الساعة 3:30 مساء، وهو أعلى مستوى له منذ يوم 23 ديسمبر، عندما بلغ سعر صرف الدولار الواحد 1483.6 وون.