كوريا تشهد انخفاضا حادا في درجات الحرارة صباح اليوم الأربعاء

Photo : YONHAP News

ستشهد كوريا الجنوبية صباح اليوم الأربعاء انخفاضا حادا في درجات الحرارة لتصل إلى ما دون الصفر، حيث من المتوقع أن تصل أقل درجات الحرارة في بعض المناطق إلى 15 درجة مئوية تحت الصفر.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية أن درجات الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ في معظم أنحاء البلاد مصحوبة برياح قوية.وقد تم إصدار تحذير من موجة برد في الساعة التاسعة من مساء أمس الثلاثاء للأجزاء الشرقية من مقاطعة كيونغ كي، ومقاطعتيْ شمال وجنوب تشونغ تشُنغ، ومقاطعة كانغ وان، والأجزاء الشمالية من مقاطعة شمال كيونغ سانغ.وسوف تتراوح درجات الحرارة الصغرى صباحا بين 15 و2 درجة مئوية تحت الصفر، أي بانخفاض يتراوح بين 5 و9 درجات مقارنة بدرجات الحرارة الصغرى المسجلة أمس الثلاثاء.أما درجات الحرارة العظمى بعد الظهر فسوف تتراوح بين 2 و11 درجة مئوية تحت الصفر، مثلما كانت عليه أمس الثلاثاء.ومن المتوقع هطول أمطار خفيفة أو ثلوج بدءا من أواخر فترة بعد الظهر في مقاطعة كانغ وان ومنطقة سيول الكبرى.