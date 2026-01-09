بلدية سيول تعزز سبل التعامل مع إضراب سائقي الحافلات العامة

Photo : YONHAP News

قررت بلدية سيول اليوم تعزيز إجراءات الطوارئ، بما في ذلك زيادة ساعات التشغيل المكثف لقطارات المترو وتدفق الحافلات المستأجرة، اليوم الأربعاء، وهو اليوم الثاني من إضراب سائقي الحافلات العامة عن العمل في منطقة العاصمة.وصرحت البلدية بأنها قررت زيادة ساعات التشغيل المكثف لقطارات المترو بساعتين مقارنة مع الأوقات العادية، مع الوضع في الاعتبار زيادة عدد المواطنين الذين يركبون المترو.وسوف يتم توسيع ساعات التشغيل المكثف التي كانت تمتد عادة من الساعة السابعة إلى التاسعة صباحا ومن السادسة إلى الثامنة مساء، لتصبح من السابعة إلى الحادية عشرة صباحا ومن السادسة إلى العاشرة مساء. ومن المقرر تسيير 203 رحلات إضافية إجماليا خلال هذه الفترات.كما تم تمديد موعد آخر قطار للمترو بساعة واحدة، ليعمل حتى الساعة الثانية فجرا.وأوضحت بلدية سيول أنها ستقوم بتخصيص قطارات فارغة لتبدأ رحلاتها من المحطات التي تشهد ازدحاما شديداً، بالإضافة إلى زيادة عدد موارد الأمان في المحطات إلى أكثر من ضعف العدد المعتاد في الأوقات العادية، وهو ما فعلته بالأمس على الخط رقم 2 الذي يشهد ذروة الازدحام في وقت العودة من العمل، مما أدى إلى تخفيف حدة الازدحام بشكل ملحوظ.كما أوضحت أن 80 ألف شخص قد استقلوا 677 حافلة مستأجرة تم تشغيلها بالأمس، وأعلنت عن إضافة 86 حافلة أخرى بدءا من اليوم ليرتفع إجمالي عدد تلك الحافلات إلى 763 حافلة يوميا.