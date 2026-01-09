رابطة الكُتّاب الكوريين تعرب عن تضامنها مع مقاومة المواطنين في إيران

Photo : YONHAP News

أعربت رابطة الكُتّاب الكوريين عن تضامنها العميق مع المقاومة العادلة للمواطنين الإيرانيين الذين ينظمون مظاهرات ضد حكومتهم.جاء ذلك في بيان أصدرته لجنة تحقيق الحرية التابعة للرابطة قالت فيه إنه يجب على الكُتّاب الوقوف دائما إلى جانب الأصوات التي فُرض عليها الصمت.وأضاف البيان أن المواطنين الإيرانيين ظلوا يعتقلون أو يحتجزون أو يقتلون أحيانا لأسباب مختلفة منها التمييز ضد النساء أو قمع التعبير عن الرأي ومنع التجمعات، وأكد على أن مقاومتهم ليست مسألة حضارية بل مسألة تتعلق بحقوق الإنسان العامة التي تطالب بالحرية والكرامة.كما أشار البيان إلى أن السلطات الإيرانية تستجيب لهذه المطالب المستمرة بالعنف وليس بالحوار، وطالب البيان بقوة بـ"الوقف الفوري لعنف الدولة والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وضمان حرية التعبير والتجمع"، كما شدد أيضا على أن الصمت ليس حيادا في مثل هذا الموقف، ودعا المجتمعَ الدولي إلى التضامن المسؤول معهم بناء على مبادئ حقوق الإنسان.