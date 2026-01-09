وزير الخزانة الأمريكي يقول إن انخفاض الوون لا يتماشى مع الأسس الاقتصادية لكوريا

Photo : YONHAP News

أعرب وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" عن رأيه بأن الانخفاض الحاد الأخير في قيمة الوون الكوري لا يتماشى مع الأسس الاقتصادية لكوريا الجنوبية.وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان صحفي أمس الأربعاء إن "بيسنت" أعرب عن هذا الرأي خلال اجتماعه مع نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الكوري "كو يون تشول" يوم الاثنين، حيث أشار إلى أن الضعف الأخير للوون لا يتماشى مع الأسس الاقتصادية القوية لكوريا الجنوبية، وشدد على أن "التقلبات المفرطة" في سوق الصرف الأجنبي "غير مرغوب فيها". كما أعاد التأكيد على أن الأداء القوي لكوريا الجنوبية، لا سيما في الصناعات الرئيسية التي تدعم الاقتصاد الأمريكي، يجعلها شريكة مهمة للولايات المتحدة في آسيا.وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن "بيسنت" و"كو" ناقشا التنفيذ الكامل والصادق للاتفاقيات الثنائية للتجارة والاستثمار بين البلدين.وقد التقى "كو" و"بيسنت" على هامش اجتماع وزراء مالية دول مجموعة السبع ودول أخرى حول المعادن الحيوية في واشنطن.