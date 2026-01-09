الرئيس يشكر الكوريين في اليابان على الدفاع عن الديمقراطية خلال أزمة الأحكام العرفية

Photo : YONHAP News

أعرب الرئيس "لي جيه ميونغ" عن احترامه وامتنانه للمواطنين الكوريين المقيمين في اليابان لجهودهم في حماية الديمقراطية في كوريا الجنوبية عندما تم إعلان الأحكام العرفية في ديسمبر 2024.جاء ذلك خلال لقاء الرئيس بعدد من أعضاء الجالية الكورية في منطقة "كانساي"، حيث قال إنه متأثر بتفانيهم وحبهم لوطنهم، كما قدم اعتذارا ومواساة لضحايا تهم التجسس الملفقة خلال فترة حكم الرئيس الأسبق الراحل "باك جونغ هيه"، موضحا أن العديد من الكوريين الذين يعيشون في اليابان اتُهموا زورا بالتجسس لصالح كوريا الشمالية خلال تلك الفترة، وشدد على أن تلك الحقبة المؤلمة من التاريخ يجب ألا تُنسى أبدا.وأكد الرئيس أنه يدرك جيدا أن الكوريين المقيمين في اليابان عملوا بلا كلل لحماية كرامة الإنسان لشعبهم، وتعهد بألا تنسى الدولة إخلاصهم.