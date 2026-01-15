حادث انهيار رافعة في تايلاند يودي بحياة 32 شخصا من بينهم كوري

Photo : YONHAP News

سقطت رافعة بناء على قطار ركاب في تايلاند أمس الأربعاء، مما تسبب في انحرافه عن المسار واندلاع حريق أودى بحياة 32 شخصا على الأقل، من بينهم مواطن كوري جنوبي.وقالت تقارير وسائل الإعلام اليوم الخميس إن الرافعة سقطت من موقع بناء جسر للقطارات فائقة السرعة صباح أمس على القضبان في منطقة "ناخون راتشاسيما"، شمال شرق تايلاند.واصطدمت الرافعة بقطار ركاب متجه من "بانكوك" إلى "أوبون راتشاتاني"، مما تسبب في خروج القطار عن مساره واشتعال النيران فيه، وأسفر الحادث عن مقتل ما لا يقل عن 32 شخصا وإصابة أكثر من 80 آخرين.وقال الشرطة إن بعض الجثث لا تزال داخل عربات القطار لأن فرق الإنقاذ انسحبت بعد أن بدأت الرافعة في الاهتزاز، مما أثار مخاوف بشأن السلامة.وكان من بين الضحايا رجل كوري جنوبي في أواخر الثلاثينيات من عمره.وتعمل الشرطة، بالتعاون مع السفارة الكورية الجنوبية في "بانغكوك"، على تحديد هوية ذلك الشخص وظروف صعوده إلى القطار.