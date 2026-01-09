البنك المركزي الكوري يجمّد سعر الفائدة عند 2.5%

Photo : YONHAP News

قرر البنك المركزي الكوري تجميد سعر الفائدة الأساسي عند 2.5%، على خلفية استمرار انخفاض قيمة الوون الكوري مقابل الدولار الأمريكي.وأعلن البنك المركزي عن هذا القرار صباح اليوم الخميس عقب أول اجتماع تعقده لجنة السياسات النقدية في البنك هذا العام.وينظر إلى هذا القرار على نطاق واسع على أنه يعكس مخاوف من أن تخفيض سعر الفائدة في الوقت الذي يقترب فيه سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الوون الكوري من مستوى 1500 وون، قد يؤدي إلى المزيد من إضعاف العملة الكورية ويتسبب في حدوث تقلبات في السوق.وتعد هذه هي المرة الخامسة على التوالي التي يجمد فيها البنك المركزي الكوري سعر الفائدة عند 2.5%، بعدما خفض سعر الفائدة بمقدار 0.2% في شهريْ فبراير ومايو من العام الماضي.وقد تجاوز سعر صرف الدولار في السوق الكورية مستوى 1480 وون في أواخر شهر ديسمبر الماضي، ثم انخفض إلى مستوى 1440 وون بعد تدخل السلطات المالية الكورية، لكنه عاد للارتفاع في العام الجديد، مسجلا 10 أيام متتالية من الصعود مقتربا من مستوى 1500 وون، في ظل زيادة مشتريات المستثمرين الأفراد للأسهم الأجنبية واستمرار بيع المستثمرين الأجانب للأسهم الكورية.