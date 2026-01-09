فرقة بي تي إس تنطلق في جولة عالمية في أبريل

Photo : KBS News

من المقرر أن تبدأ جولة عالمية لفرقة "بي تي إس" في شهر أبريل القادم.ونشرت الوكالة المشرفة على الفرقة أمس الأربعاء الملصق الرسمي لجولة "بي تي إس" العالمية.وبموجب هذا القرار، ستنطلق الجولة العالمية للفرقة بحفل يُقام يوم التاسع من أبريل في ملعب كويانغ في كوريا الجنوبية، وسوف تشمل الجولة 79 حفلا ستقام في 34 مدينة في آسيا وأوربا وأمريكا الشمالية.ومن المتوقع أن تتوسع هذه الجولة لتشمل حفلات إضافية في اليابان والشرق الأوسط لاحقا.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقيم فيها فرقة "بي تي إس" حفلات غنائية منذ 4 أعوام.وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن جولة "بي تي إس" ستكون واحدة من أكبر الأحداث في صناعة الترفيه العالمية هذا العام، وتوقعت أن تجني فرقة "بي تي إس" حوالي مليار دولار من خلال تلك الجولة العالمية.