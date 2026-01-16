استجواب عضوة بمجلس مدينة سيول لأكثر من 16 ساعة في تحقيق بشأن الرشوة

Photo : YONHAP News

استجوبت عضوة مجلس مدينة سيول "كيم كيونغ" لأكثر من 16 ساعة بشأن مزاعم بأنها أعطت أموالا للنائبة السابقة عن الحزب الديمقراطي "كانغ سون او" قبل الانتخابات المحلية لعام 2022.وعند مغادرتها مركز الشرطة في حوالي الساعة 1:40 من صباح اليوم الجمعة، قالت "كيم" للصحفيين إنها أوضحت كل الأمور بصدق كما هي.وفي الجولة الثانية من الاستجواب، أخبرت "كيم" الشرطة بأن المساعدة السابقة لـ"كانغ"، ولقبها "نام"، اقترحت أولا على "كيم" تقديم أموال مقابل ترشيح الحزب قبل الانتخابات المحلية لعام 2022، وأنها سلمت الأموال لاحقا مباشرة إلى "كانغ".وكانت "نام" قد أخبرت الشرطة الأسبوع الماضي بأنها التقت مع "كيم" و"كانغ" في أحد المقاهي، وتركتهما بمفردهما لفترة وجيزة، ثم طلبت منها "كانغ" لاحقا وضع شيء ما في سيارة.ومع ذلك، ادعت "كانغ" أنها لم تكن على علم بالمال حتى أبلغتها "نام" بذلك، مشيرة إلى أنها أمرت بإعادة المال وتأكدت من إعادته.وتخطط الشرطة لاستدعاء "كانغ" للاستجواب يوم الثلاثاء القادم لتحديد الحقائق ذات الصلة بالقضية.