الرئيس الروسي يعرب عن أمله في تحسن العلاقات مع كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

أعرب الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" عن أمله في استعادة العلاقات مع وكوريا الجنوبية.وأوضح تقرير نشرته وكالة أنباء "ريا نوفستي" الروسية أن "بوتين" أدلى بهذه التصريحات أمس الخميس في كلمة ألقاها خلال حفل تقديم أوراق اعتماد السفراء المعينين حديثا في الكرملين في موسكو، حيث قال إنه للأسف، تم إهدار الكثير من الرصيد الإيجابي في التفاعل الثنائي، بينما كان البلدان قد حققا في الماضي نتائج جيدة حقا في التجارة والأعمال من خلال الالتزام بنهج براغماتي، وأعرب عن أمله في استعادة العلاقات مع سيول.وقد تدهورت العلاقات بين سيول وموسكو منذ انضمام كوريا الجنوبية إلى العقوبات الغربية ضد روسيا عقب شن موسكو ما تسميه بـ"العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا في فبراير 2022، وردت روسيا بتصنيف كوريا الجنوبية كدولة غير صديقة.وأصبحت آفاق تحسين العلاقات أكثر تعقيدا بعد توقيع روسيا وكوريا الشمالية على معاهدة مشاركة استراتيجية شاملة في يونيو 2024 وتقارب بيونغ يانغ من موسكو بإرسال قوات إلى روسيا لدعمها في الحرب ضد أوكرانيا.وقد حضر السفير الكوري الجنوبي لدى روسيا "لي سوك بيه"، الذي تولى منصبه في أكتوبر من العام الماضي، الحفل الذي يمثل تقديم الاعتمادات الرسمية للسفير إلى رئيس الدولة المضيفة.