توقعات بارتفاع مستويات الغبار الدقيق في معظم أنحاء كوريا اليوم الجمعة

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن ترتفع مستويات الغبار الدقيق في معظم أنحاء كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، باستثناء المناطق الساحلية الشرقية في مقاطعة "كانغ وان".وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إنه من المتوقع أن يحد الضباب الكثيف من الرؤية إلى 200 متر صباح اليوم في المنطقة الوسطى ومقاطعات "جولا" والمناطق الداخلية الشمالية من مقاطعة شمال "كيونغ سانغ".ومن المتوقع أن يكون الطقس جافا في المناطق الساحلية الشرقية وبعض أجزاء مقاطعات "كيونغ سانغ"، وقد تم إصدار تحذير من الطقس الجاف.وسوف تتراوح درجات الحرارة الصغرى في الصباح بين سالب 5 درجات و4 درجات مئوية، أي أقل بدرجة إلى 7 درجات مقارنة بالأمس الخميس، بينما ستتراوح درجات الحرارة العظمى بعد الظهيرة بين 4 و16 درجة مئوية، أي أقل بدرجة إلى 4 درجات مقارنة بالأمس.