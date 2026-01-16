الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

كوبانغ تشهد انخفاضا بنسبة 7% في المبيعات بسبب تسريب البيانات

Write: 2026-01-16 10:10:26

Photo : YONHAP News

سجلت شركة "كوبانغ" للتجارة الإلكترونية انخفاضا في المبيعات بسبب مخاوف العملاء بشأن تعامل الشركة غير الكافي مع حادث تسريب البيانات الضخم الذي أثر طال أكثر من 33 مليون شخص.
وأوضحت بيانات صادرة عن هيئة الرقابة المالية، حصل عليها مكتب النائب البرلماني "تشا كيو جون"، من حزب إعادة بناء كوريا، أول من أمس الأربعاء، أن كوبانغ سجلت انخفاضا بنسبة 7% في متوسط مبيعاتها اليومية.
وانخفض متوسط المدفوعات اليومية المصرح بها البالغ 78.7 مليار وون، أي حوالي 54 مليون دولار أمريكي، بين 1 و19 نوفمبر، قبل الإعلان عن خرق البيانات، بنسبة 7.11% إلى 73.1 مليار وون بين 20 نوفمبر و31 ديسمبر.
وانخفض متوسط عدد المدفوعات اليومية المعتمدة خلال نفس الفترة بنسبة 7.07% من 2.53 مليون إلى 2.35 مليون.
وانخفض متوسط المدفوعات اليومية في ديسمبر، الذي يرتفع عادة بسبب زيادة الطلب في نهاية العام، بنسبة 5.16% مقارنة بالشهر الأسبق.

