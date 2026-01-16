حزب قوة الشعب لن يعتمد فصل رئيسه السابق هان دون إعادة النظر

Photo : YONHAP News

قال رئيس حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي "جانغ دونغ هيوك" إن المجلس الأعلى للحزب لن يعتمد بشكل نهائي قرار لجنة الأخلاقيات بطرد رئيس الحزب السابق "هان دونغ هون" إلا بعد فترة إعادة النظر.وفي اجتماع المجلس الأعلى أمس الخميس، قال جانغ إن هناك حاجة لاستدعاء هان للمثول أمام لجنة الأخلاقيات لتوضيح موقفه، لأنه يدّعي أنه لم يُمنح الفرصة لشرح موقفه وأن هناك مجالا للنزاع.وأضاف "جانغ" أنه إذا لم يمثل "هان" أمام اللجنة، فسوف يتعين اعتماد قرارها.ووفقا للوائح الحزب، يمكن للأشخاص الذين يواجهون إجراءات تأديبية التقدم بطلب لإعادة النظر في غضون 10 أيام من تلقي الإخطار ذي الصلة.وفي الساعات الأولى من يوم الأربعاء، قررت اللجنة طرد "هان" بسبب تعليقات زُعم أن أفرادا من عائلته نشروها على المنتدى الإلكتروني للحزب عن الرئيس السابق "يون صوك يول" وزوجته.