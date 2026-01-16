الصين تبيع سمك السلمون المستزرع في منشآت البحر الأصفر

Photo : YONHAP News

تقوم الصين باستزراع سمك السلمون في منشآتها المقامة في منطقة البحر الأصفر التي تديرها بالاشتراك مع كوريا الجنوبية، وتبيع تلك الأسماك في السوق المحلية.وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أمس الخميس إن الحكومة على علم بالتطورات ذات الصلة من خلال قنوات مختلفة.وأضاف المسؤول أن كوريا الجنوبية والصين واصلتا المشاورات على مستوى العمل بشأن المنشآت في البحر الأصفر عقب اتفاق رئيسيْ البلدين في "كيونغ جو"، وأن الجانبين سيسعيان إلى إحراز تقدم من خلال حوار بنّاء.ووفقا لمصادر دبلوماسية، فإن سمك السلمون المستزرع في منشآت "شينلان" رقم 1 ورقم 2 التي أقامتها الصين في منطقة التدابير المؤقتة، وهي منطقة بحرية تدار بالاشتراك مع كوريا الجنوبية، يباع في الصين منذ العام الماضي.وعلى الرغم من أن سيول تعتبر المنشأتين منشآت شبه ثابتة ذات استخدام عسكري محتمل، تقول المصادر إن الصين تؤكد أنهما مجرد مواقع لتربية الأحياء المائية، مما يزيد من مخاوف سيول من أن بكين قد ترفض تفكيكهما.كما أعلنت الصين أنها تخطط لزيادة عدد منشآت تربية الأحياء المائية إلى 12 منشأة خلال السنوات الخمس القادمة.