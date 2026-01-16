الحكومة الكورية تؤكد استمرار التعافي الاقتصادي بفضل تحسن الطلب المحلي

Photo : YONHAP News

أكدت حكومة كوريا الجنوبية مجددا أن الاقتصاد آخذ في التعافي بفضل تحسن الطلب المحلي وصادرات أشباه الموصلات.وقدمت وزارة الاقتصاد والمالية هذا التقييم في تقريرها الاقتصادي لشهر يناير، اليوم الجمعة، حيث قالت إن الاقتصاد يواصل التعافي مدعوما بتحسن الطلب المحلي، بما في ذلك الاستهلاك، وبفضل قوة الصادرات بقيادة أشباه الموصلات.وكانت هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي تستخدم فيها الوزارة مصطلح "التعافي" لوصف الوضع الاقتصادي في كوريا الجنوبية، لكنها أشارت أيضا إلى استمرار المخاطر السلبية، بما في ذلك تراجع ظروف التوظيف في القطاعات الضعيفة وعدم اليقين المحيط بوتيرة التعافي في الاستثمار في قطاع البناء وتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية.كما حذرت من أن الاقتصاد العالمي قد يشهد استمرار التقلبات في الأسواق المالية الدولية وتباطؤا في التجارة والنمو، مدفوعا بالإجراءات الجمركية التي تتخذها الدول الكبرى واستمرار عدم اليقين الجيوسياسي.