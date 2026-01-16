مؤشر كوسبي يتجاوز 4800 نقطة لأول مرة

Photo : YONHAP News

تجاوز مؤشر البورصة الكورية الرئيسي، كوسبي، مستوى 4800 نقطة لأول مرة على الإطلاق بعد وقت قصير من افتتاح سوق الأسهم اليوم الجمعة.وافتتحت البورصة الرئيسية على ارتفاع بمقدار 23.11 نقطة، أي بنسبة 0.48%، ليصل المؤشر إلى 4820.66 نقطة، متجاوزا الرقم القياسي السابق البالغ 4797.55 نقطة الذي سجله أمس.وبهذا الارتفاع، مددت البورصة الكورية سلسلة مكاسبها إلى 11 جلسة متتالية، مسجلة ثالث أطول سلسلة من تسجيل المكاسب اليومية المتتالية على الإطلاق بعد سبتمبر 2019 ومارس 2006. وقد جعل هذا الإنجاز السوق على بعد 200 نقطة من مستوى 5 آلاف نقطة الذي طال انتظاره.وفي الساعة 9:51 من صباح اليوم الجمعة، بلغ مؤشر "كوسبي" 4810.17 نقطة، بارتفاع 0.26% مقارنة بالأمس الخميس.