رئيس حزب قوة الشعب يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الثاني

Photo : YONHAP News

واصل رئيس حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي "جانغ دونغ هيوك" إضرابه عن الطعام لليوم الثاني اليوم الجمعة، مطالبا الحزب الديمقراطي الحاكم بدعم تعيين فريق تحقيقات خاص للتحقيق في فضيحة الهدايا السياسية المتعلقة بكنيسة التوحيد ومزاعم الرشوة في عملية ترشيح الحزب الحاكم للانتخابات.وبدأ "جانغ" إضرابه عن الطعام بعد ظهر أمس، وقضى الليل صائما في خيمة أقيمت داخل مبنى البرلمان، وواصل إضرابه صباح اليوم الجمعة، بينما قام رئيس حزب الإصلاح المحافظ الصغير "تشون ها رام" بمحاولة تعطيل مشروع قانون من شأنه فتح تحقيق جديد في قضية الرئيس السابق "يون صوك يول".وقال تقرير نشرته وكالة "يونهاب" للأنباء إن "جانغ" أجّل زيارات مقررة إلى أماكن مثل "جيجو"، وأرجأ الإعلان عن الجولة الثانية من إصلاحات الحزب، كما أعلن أنه لن يحضر مأدبة الغداء التي سيستضيفها الرئيس "لي جيه ميونغ" اليوم الجمعة لقادة الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة.ويخطط "جانغ" لمواصلة إضرابه عن الطعام حتى يوافق الحزب الحاكم على إجراء تحقيق خاص.