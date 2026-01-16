الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

كوريا الجنوبية وحلف الناتو يناقشان الاستجابة للتحديات الأمنية المشتركة

Write: 2026-01-16 14:31:11

كوريا الجنوبية وحلف الناتو يناقشان الاستجابة للتحديات الأمنية المشتركة

Photo : YONHAP News

ناقشت كوريا الجنوبية ومنظمة حلف شمال الأطلنطي، ناتو، سبل الاستجابة للتحديات الأمنية المشتركة، وذلك خلال أعمال الاجتماع الخامس عشر للمشاورات السياسية بين الجانبين.
وقالت وزارة الخارجية في سيول اليوم الجمعة إن الاجتماع السنوي عُقد في مقر الحلف في العاصمة البلجيكية "بروكسل" أمس الخميس، برئاسة "يون جونغ كوان" سفير كوريا الجنوبية للشؤون الإلكترونية الدولية، و"بوريس روج" مساعد الأمين العام لحلف الناتو للشؤون السياسية والسياسات الأمنية.
وتبادل الجانبان تقييماتهما بشأن البيئة الأمنية الدولية الحالية، وناقشا تدابير لتعزيز المشاركة بين الطرفين، كما اتفقا على أن التعاون أصبح أكثر أهمية عند معالجة الأزمات المعقدة مثل المنافسة بين الولايات المتحدة والصين وحرب روسيا ضد أوكرانيا، واتفقا أيضا على أن الأمن في أوربا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ ازداد ترابطا، وأكدا على مواصلة التعاون بشأن التحديات الأمنية.
كما شدد الجانبان مجددا على أن هناك إمكانات كبيرة للتعاون في مجالات مثل الأمن السيبراني والأسلحة والدفاع والتكنولوجيا المتقدمة وتبادل المعلومات المخابراتية وأمن الفضاء، واتفقا على تعميق التعاون العملي في المستقبل.
