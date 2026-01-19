منتخب فيتنام لكرة القدم تحت 23 سنة بقيادة مدرب كوري يتأهل لنصف نهائي كأس آسيا

Photo : YONHAP News

تأهل منتخب فيتنام لكرة القدم تحت 23 سنة، بقيادة المدرب الكوري الجنوبي "كيم سانغ سيك"، إلى الدور نصف النهائي ضمن بطولة كأس آسيا، بعد فوزه على منتخب دولة الإمارات العربية المتحدة.وحقق المنتخب الفيتنامي فوزا بنتيجة 3 أهداف مقابل 2 بعد الوقت الإضافي في مباراة ربع النهائي ضد الإمارات، والتي أقيمت يوم السبت على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها المنتخب الفيتنامي إلى نصف النهائي منذ ثماني سنوات، بعد أن حلّ في المركز الثاني في دورة 2018 بقيادة المدرب الكوري الجنوبي أيضا "باك هانغ صو".ومنذ أن تولى كيم تدريب المنتخبين الأول والثاني تحت 23 سنة في عام 2024، حقق المنتخب الفيتنامي سلسلة انتصارات متتالية، حيث فاز بكأس "آسيان ميتسوبيشي إلكتريك" في يناير 2025، وبطولة "آسيان" تحت 23 سنة في يوليو، ولقب دورة ألعاب جنوب شرق آسيا في ديسمبر.وفي الدور نصف النهائي، من المقرر أن يواجه منتخب فيتنام الفائز من مباراة ربع النهائي بين الصين وأوزبكستان يوم الأربعاء.