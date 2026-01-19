المنتخب الكوري لكرة القدم يتأهل لنصف نهائي كأس آسيا تحت 23 سنة

Photo : YONHAP News

تأهل منتخب كوريا الجنوبية تحت 23 سنة، بقيادة المدرب "لي مين سونغ"، إلى الدور نصف النهائي ضمن بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة، الذي ينظمه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد فوزه على منتخب أستراليا.وحقق الفريق الكوري الفوز بنتيجة 2 مقابل 1 في مباراة ربع النهائي التي أقيمت أمس الأحد على ملعب قاعة مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.وافتتح اللاعب "بيك غا أون" التسجيل في الدقيقة 21، قبل أن يُسجل اللاعب "شين مين ها" هدف الفوز في الدقيقة 89.ويُعد هذا التأهل الأول للمنتخب الوطني الكوري، الذي تعرض لانتقادات بعد أدائه المتذبذب في دور المجموعات، إلى الدور نصف النهائي للمرة الأولى منذ ست سنوات، منذ فوزه بكأس آسيا تحت 23 في عام 2020.وسوف يواجه منتخب كوريا الجنوبية غريمه التقليدي اليابان في مباراة نصف النهائي المقرر إقامتها الساعة 8:30 مساء بتوقيت كوريا الجنوبية غدا الثلاثاء، بينما سيواجه منتخب فيتنام، بقيادة المدرب الكوري الجنوبي "كيم سانغ سيك"، الصين في مباراة نصف النهائي الأخرى في الساعة 12:30 صباح بعد غد الأربعاء بتوقيت كوريا.