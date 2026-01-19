التحقيق مع مدنييْن في قضية الطائرات المسيّرة فوق كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

خضع اثنان من المدنيين، يُزعم أنهما صنعا وشغّلا طائرات مسيّرة انتهكت المجال الجوي لكوريا الشمالية، لتحقيقات الشرطة في القضية، حيث اتضح أنهما كانا يعملان في المكتب الرئاسي خلال فترة حكم الرئيس السابق "يون صوك يول".وقال تقرير نشرته وكالة يونهاب للأنباء أمس الأحد إن أحدهما في الثلاثينيات من عمره وهو متهم بتصنيع الطائرات المسيّرة، وكان مسؤولا عن رصد الأخبار في مكتب المتحدث الرئاسي في عهد الإدارة السابقة، بينما الثاني، وهو أيضا في الثلاثينيات من عمره، يُتهم بأنه قام بتشغيل الطائرات المسيّرة، وقد عمل أيضا في المكتب الرئاسي خلال الفترة نفسها.وقد استجوب فريق تحقيقات مشترك من الجيش والشرطة، يوم الجمعة، الرجل المتهم بتصنيع الطائرات المسيّرة، وأُحيل إلى النيابة العامة بتهمة تشغيل طائرة مسيّرة غير مُصرّح بها بالقرب من مدينة "يوجو" في مقاطعة كيونغ كي في نوفمبر الماضي. ويقول المحققون إن الطائرة المسيّرة التي استخدمت آنذاك هي من نفس طراز الطائرات التي تخضع للتحقيق حاليا.يذكر أن المشتبه بهما خريجان جامعيان شاركا معا في منظمة شبابية معنية بتوحيد الكوريتين في عام 2020، ثم أسسا معا شركة لتصنيع الطائرات المسيّرة في عام 2024.وبينما يشتبه بعض الشخصيات في المعسكر الحاكم في أن الاثنين ربما نسّقا رحلات الطائرات المسيّرة لاستفزاز رد فعل من كوريا الشمالية، أصرّ مشغل الطائرة المسيّرة على أن المشتبه به الآخر قام بتصنيعها بناء على طلبه فقط.