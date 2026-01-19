تعيين زعيم التكتل البرلماني السابق للحزب الحاكم مساعدا رئاسيا للشؤون السياسية

Photo : YONHAP News

تم تعيين "هونغ إيك بيو" الزعيم السابق للتكتل البرلماني للحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا، في منصب كبير المساعدين الرئاسيين للشؤون السياسية، خلفا لـ"اوه سانغ هو".وصرح كبير كساعدي الرئيس للاتصالات العامة "لي كيو يون" أن "هونغ"، الذي شغل منصب نائب برلماني لثلاث دورات، قد أكد على أهمية التسامح والتعاون، إيمانا منه بضرورة حل الخلافات السياسية من خلال التوافق والحوار.وقد عمل هونغ، الذي تبدأ ولايته غدا الثلاثاء، سابقا مع الرئيس "لي جيه ميونغ" عندما كان لي رئيسا للحزب الحاكم، وكان هونغ زعيما للتكتل البرلماني في الدورة البرلمانية الحادية والعشرين.ومن جانبه أعرب "اوه"، الذي أفادت التقارير بأنه استقال للترشح عن الحزب الحاكم لمنصب حاكم مقاطعة كانغ وان في الانتخابات المحلية المقررة في يونيو، عن أمله في أن يظل التواصل قويا بين المكتب الرئاسي والحزب الحاكم في عهد خليفته.