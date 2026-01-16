الجيش الكوري الجنوبي يبدأ نشر صاروخ هيون مو 5 عالي القدرة

Photo : YONHAP News

بدأ الجيش الكوري الجنوبي في نشر صواريخ من طراز "هيون مو 5" الباليستية عالية القدرة أرض/ أرض، والتي يُشار إليها غالبا باسم "الصواريخ العملاقة" نظرا لرأسها الحربي الذي يزن ثمانية أطنان.ووفقا لمصادر عسكرية، فقد بدأ نشر هذه الصواريخ، المصممة لردع الهجمات الكورية الشمالية الكبرى والتصدي لها، في أواخر العام الماضي، ومن المتوقع أن تكتمل عملية النشر قبل نهاية ولاية الرئيس "لي جيه ميونغ" في يونيو 2030.وكان الجيش قد كشف عن الصاروخ "هيون مو 5" لأول مرة خلال الاحتفال بيوم القوات المسلحة في عام 2024، إلا أنه تم التكتم على المواصفات الرئيسية نظرا لحساسية المعلومات الاستراتيجية.وصرح وزير الدفاع الكوري "آن كيو باك" في أكتوبر الماضي بأن الجيش يخطط لبدء الإنتاج الضخم للصاروخ وزيادة الإنتاج لتحقيق ما وصفه بـ"توازن الرعب" مع كوريا الشمالية.ويُعدّ هذا الصاروخ عنصرا أساسيا في البرنامج الكوري المسمى بـ"العقاب والرد الشامل"، وهو جزء من استراتيجية الدفاع ثلاثية المحاور التي تشمل أيضا نظام "سلسلة القتل" للضربات الاستباقية، وشبكة الدفاع الجوي والصاروخي الكورية.ومن المتوقع أن يحصل الجيش على مئات من صواريخ "هيون مو 5"، بالإضافة إلى نسخ مطورة قيد التطوير حاليا.