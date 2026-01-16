الرئيس الكوري يعقد مباحثات مع رئيسة الوزراء الإيطالية اليوم الاثنين

Photo : YONHAP News

سيعقد الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" مباحثات مع رئيسة الوزراء الإيطالية "جورجيا ميلوني"، التي تزور كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين.وأعلن المكتب الرئاسي الكوري أن الجانبين سيناقشان قضايا التجارة والاستثمار والذكاء الاصطناعي والفضاء والدفاع وأشباه الموصلات والتعليم والثقافة والتبادلات الشعبية.ومن المقرر أن يطلب الرئيس لي من ميلوني إيلاء اهتمام خاص بالرياضيين الكوريين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2026، التي ستنطلق الشهر القادم في إيطاليا.وسوف يعلن الجانبان نتائج المباحثات بعد توقيع مذكرات تفاهم، وسيتم بث الإعلان المشترك مباشرة.وتُعد هذه هي القمة الثانية بين لي وميلوني منذ لقائهما الأول في سبتمبر الماضي في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما تُعد ميلوني الأولى من بين القادة الأوربيين التي تزور كوريا الجنوبية منذ تولي الحكومة الحالية السلطة.