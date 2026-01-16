زعيم التكتل الرلماني السابق للحزب الحاكم لن يستأنف ضد قرار عزله

Photo : YONHAP News

قرر "كيم بيونغ كي" زعيم التكتل البرلماني السابق للحزب الديمقراطي الحاكم ألا يستأنف ضد قرار لجنة الأخلاقيات في الحزب بعزله.وصرح "كيم" في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين في البرلمان بأنه لا يرغب في إثارة انقسام داخل الحزب، وأنه يفضل تحمل تبعات ظروفه بمفرده.وطلب من الحزب التصديق على قرار العزل على مستوى القيادة، مؤكدا أنه لا يريد جر النواب الآخرين إلى التصويت في الاجتماع العام لجميع النواب التابعين للحزب.وكانت لجنة الأخلاقيات في الحزب الحاكم قد صوتت يوم الاثنين الماضي على إقالة "كيم" من منصبه بعد مراجعة 13 ادعاء ضده، من بينها مزاعم بتلقيه أموالا مقابل ترشيحات في الانتخابات المحلية، وإساءة معاملة مساعديه، وتلقيه قسائم إقامة في فنادق فاخرة، بالإضافة إلى اتهامات بإساءة استخدام زوجته للأموال الرسمية لأغراض شخصية.وأكد "كيم" أنه سوف يتعاون مع تحقيقات الشرطة، قائلا إن تلك التحقيقات ستثبت براءته.