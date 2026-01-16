سيول ترحب بإعلان واشنطن بدء المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة

Photo : YONHAP News

رحبت حكومة كوريا الجنوبية بإعلان الولايات المتحدة بدء المرحلة الثانية من خطة السلام في قطاع غزة، وتشكيل مجلس للسلام.وقالت وزارة الخارجية الكورية في بيان أصدرته يوم الجمعة الماضي إن الحكومة الكورية تقيم الجهود القيادية التي يبذلها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لتعزيز السلام في قطاع غزة، والجهود التي تبذلها الدول الوسيطة، وفي مقدمتها مصر وقطر وتركيا. وأعربت عن أملها في أن يؤدي التنفيذ الدقيق والسريع من قبل الأطراف المعنية لخطة السلام الخاصة بقطاع غزة إلى إعادة ما تبقى من الرهائن، وتحسين الوضع الإنساني في غزة، ونزع السلاح، وإعادة إعمار القطاع واستعادة السلام.وأضافت أنها سوف تواصل المشاركة الفاعلة والمستمرة في جهود المجتمع الدولي لتعزيز السلام في الشرق الأوسط، بما في ذلك تنفيذ حل الدولتين.وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أعلن يوم الخميس الماضي عن تشكيل مجلس للسلام خاص بقطاع غزة، بحيث يتولى المجلس قيادة الحكم الانتقالي وإعادة الإعمار في القطاع، ويشرف وظيفيا على هيئة الحكم التكنوقراطية الفلسطينية التي أنشئت سابقا، وهي اللجنة الوطنية لإدارة غزة.وكان الرئيس "ترامب" قد كشف في سبتمبر من العام الماضي عن خطة السلام في غزة المكونة من 3 مراحل، وتشمل: وقف إطلاق النار، ونزع السلاح، وإعادة الإعمار.