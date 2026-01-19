معدلات تأييد الرئيس لي تنخفض لأول مرة منذ 3 أسابيع

Photo : YONHAP News

تراجعت معدلات تأييد الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" للمرة الأولى منذ 3 أسابيع.ووفقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" على 2516 من المواطنين الكوريين خلال الفترة من الثاني عشر وحتى السادس عشر من يناير الجاري، بلغت معدلات تأييد الرئيس "لي" 53.1%، بانخفاض نسبته 3.7% مقارنة بالأسبوع الأسبق.أما معدلات المعارضة فارتفعت بنسبة 4.4% لتصل إلى 42.2%.ويرجع السبب في تراجع معدلات تأييد الرئيس إلى الخلافات في وجهات النظر بين الحكومة والحزب الحاكم بشأن إصلاح النيابة العامة، ومزاعم الرشوة التي طالت بعض نواب الحزب الحاكم، وذلك على الرغم من التحسن في الأوضاع الاقتصادية والعلاقات الخارجية.ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص 2%.وفي استطلاع آخر أجري يومي الخامس عشر والسادس عشر من يناير على 1004 من المواطنين الكوريين، بلغت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 42.5%، بانخفاض قدره 5.3%، فيما بلغت معدلات تأييد حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي 37%، بارتفاع 3.5%.ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص3.1%.