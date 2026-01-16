الدولية واشنطن بوست تقول إنه حان الوقت للاعتراف بكوريا الشمالية كقوة نووية

ادعى مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أمس الأحد أن الوقت قد حان للاعتراف بكوريا الشمالية كقوة نووية، ولمناقشة تحديد حجم ترسانتها النووية، بدلا من السعي نحو نزع السلاح النووي.

وأضافت الصحيفة أن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية لم يعد خيارا، وأن كوريا الشمالية قد حققت فعلا مكانة الدولة النووية. وقدرت الصحيفة أن كوريا الشمالية تمتلك ما يصل إلى 50 رأسا نوويا في مخزونها، ومواد انشطارية كافية لإنتاج 40 رأسا إضافية.

وزعمت الصحيفة أن إغفال البيت الأبيض لكوريا الشمالية من استراتيجيته للأمن القومي الشهر الماضي كان "إغفالا مُتعمّدا" يرقى إلى مستوى الاعتراف بأنها صارت قوة نووية.

كما أشارت الصحيفة إلى أن الاعتراف بكوريا الشمالية كعضو دائم في النادي النووي سيمثل تحولا جذريا ومؤلما في السياسة، وأن قبول هذا الواقع سيفتح الباب أمام المفاوضات بشأن الحد من عدد الرؤوس الحربية والصواريخ. وقالت إن التفاوض مع بيونغ يانغ سيتطلب الصراحة وأن الصمت غير مستدام، مشيرة إلى أنه إذا كانت واشنطن مستعدة لتغيير موقفها من نزع السلاح النووي إلى التجميد والتقييد، فعليها أن تقول ذلك صراحة.

