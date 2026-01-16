كوريا وإيطاليا تتفقان على توسيع التعاون الاقتصادي والأمني

Photo : YONHAP News

عقد الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" محادثات اليوم الاثنين مع رئيسة الوزراء الإيطالية "جورجيا ميلوني" التي تقوم حاليا بزيارة لكوريا الجنوبية، حيث اتفق معها على تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية، وبذل جهود مشتركة لتحقيق الاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والتعاون متعدد الأطراف.وأصدر الجانبان الكوري والإيطالي بيانا صحفيا مشتركا في أعقاب المحادثات التي استغرقت 70 دقيقة، أكدا فيه أن البلدين سيبذلان جهودا مشتركة لتحقيق السلام والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والتعاون الوثيق من أجل تعزيز الاستقرار الإقليمي.وفي السياق نفسه، سيقوم البلدان بوضع خطة عمل بدءا من هذا العام وحتى عام 2030 من خلال الحوار الاستراتيجي، لتحديد الأهداف الرئيسية للتعاون بين سيول وروما.واتفق الجانبان على تعزيز المشاركة مع التركيز على الصناعات المتقدمة والتقنيات المتطورة، وتوقيع مذكرة تفاهم خاصة بالتعاون في مجال أشباه الموصلات.كما اتفقا على توسيع التعاون في المجالات الرياضية، بمناسبة إقامة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في إيطاليا في شهر فبراير القادم.وأكدا مجددا عزمهما على تحقيق نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية، وتحقيق السلام الدائم فيها.وتعد هذه هي المرة الثانية التي تعقد فيها محادثات قمة بين الرئيس الكوري "لي" ورئيسة الوزراء الإيطالية "ميلوني" بعد أن التقيا في نيويورك في شهر سبتمبر من العام الماضي.