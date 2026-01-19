وزير التجارة الكوري يشارك في منتدى دافوس

Photo : YONHAP News

سيشارك وزير التجارة الكوري "يوه هان كو" في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، المقرر انعقاده خلال الفترة من اليوم الاثنين وحتى يوم الثاني والعشرين من شهر يناير الجاري في سويسرا.وسوف يحضر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" المنتدى على رأس وفد يتكون من كبار المسؤولين الاقتصاديين، بمن فيهم وزير التجارة "هوارد لوتنيك" والممثل التجاري "جيميسون غرير".وتأتي إقامة منتدى دافوس بعد أن صرح وزير التجارة الأمريكي بأنه أمام كل من يرغب في تصنيع شرائح الذاكرة خياران، إما دفع رسوم جمركية بنسبة 100%، أو الإنتاج داخل الولايات المتحدة، مما أثار اهتماما واسعا حول ما إذا كانت المباحثات ذات الصلة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستتقدم خلال هذا المنتدى.وسوف يشارك في منتدى دافوس أيضا مسؤولون حكوميون ورجال أعمال من 70 دولة، لمناقشة سبل تنشيط التجارة والاستثمارات العالمية، واكتشاف محركات نمو جديدة.