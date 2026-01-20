موجة برد تجتاح كوريا الجنوبية ابتداء من مساء الاثنين

Photo : YONHAP News

تشهد كوريا الجنوبية موجة برد ابتداء من مساء أمس الاثنين، وتستمر طوال هذا الأسبوع. وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الكورية تحذيرات من الرياح الباردة في الساعة التاسعة مساء في المنطقة الوسطى وأجزاء من المناطق الجنوبية.وسوف تشهد درجات الحرارة هبوطا حادا صباح اليوم الثلاثاء، حيث تنخفض درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد بما بين 8 و13 درجة مئوية مقارنة بأقل درجات حرارة مسجلة أمس، لتتراوح بين 17 و2 درجة مئوية تحت الصفر، مع وصولها إلى 13 درجة مئوية في سيول، وسوف تزيد الرياح القوية من الشعور بالبرد لتصل درجة الحرارة المحسوسة إلى حوالي 20 درجة تحت الصفر.وسوف يبلغ متوسط أقل درجات للحرارة الصباحية مستوى 10 درجات مئوية تحت الصفر طوال هذا الأسبوع.