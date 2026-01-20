بيونغ يانغ تعرض لافتات عدائية تستهدف سيول في مركز للتلقين

Photo : YONHAP News / Korean Central News Agency

وضعت كوريا الشمالية لافتات في مركز رئيسي للتلقين تصف فيها كوريا الجنوبية بأنها "الدولة المعادية رقم 1"، في خطوة واضحة لإثارة العداء، وفقا لصور نشرتها وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية أمس الاثنين.ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية تلك الصور أمس ضمن تقرير حول جولة قام بها كوريون شماليون في دار التعليم الصفي المركزي في بيونغ يانغ، بمناسبة الذكرى الثمانين على تأسيس رابطة الشباب الوطني الاشتراكي، التي تعد أكبر منظمة شبابية في كوريا الشمالية.وتُعتبر دار التعليم الصفي مركزا دعائيا يُستخدم لتأجيج العداء تجاه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بين عامة الشعب في كوريا الشمالية.وأظهرت الصور صفوفا من الجنود وهم يرتدون الزي العسكري ويستمعون إلى مرشد في قاعة تعرض لافتات وصورا ورسائل مكتوبة ضد كوريا الجنوبية. ورفعت لافتات كُتب عليها: "كوريا الجنوبية هي الدولة المعادية الأولى والعدو اللدود الذي لا يتغير"، واتهمت سيول بإثارة "هيجان تصادمي" يهدف إلى قلب موازين القوى في كوريا الشمالية و"إنهاء نظامها الحاكم".