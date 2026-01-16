انخفاض حاد في درجات الحرارة في جميع أنحاء كوريا مع اجتياح موجة برد قارس

Photo : YONHAP News

بدأت في كوريا الجنوبية موجة برد قارس اليوم الثلاثاء، الذي يصادف أبرد فترة في التقويم القمري تُعرف باسم "ديه هان" أو "البرد الشديد"، حيث انخفضت درجات الحرارة صباحا في أجزاء من المنطقة الوسطى إلى حوالي 20 درجة مئوية تحت الصفر.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن درجات الحرارة نهارا ستظل فيما دون الصفر في معظم أنحاء المنطقة الوسطى، بما في ذلك 3 درجات مئوية تحت الصفر في سيول، بينما من المتوقع أن تصل درجات الحرارة في المناطق الجنوبية إلى حوالي درجتين مئويتين في كوانغ جو و4 درجات مئوية في ديغو.وقد صدرت تحذيرات من موجة البرد لمعظم أنحاء البلاد، بما في ذلك سيول ومقاطعة كيونغ كي وإنتشون.بالإضافة إلى ذلك، صدرت تحذيرات من رياح قوية في العديد من المناطق على مستوى البلاد، بما في ذلك مقاطعتا جنوب تشونغ تشُنغ وجنوب جولا، حيث تتسبب الرياح في زيادة حدة البرد.ومن المتوقع أن تستمر موجة البرد طوال هذا الأسبوع، كما يُتوقع تساقط الثلوج في مقاطعتيْ شمال وجنوب جولا وجزيرة جيجو غدا الأربعاء.