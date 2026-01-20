سيول وواشنطن تناقشان الجدول الزمني لمحادثات التعاون النووي

Photo : Yonhap / Foreign Ministry

زار "ريم كاب سو" رئيس فريق العمل المشترك بين الوكالات الحكومية، المعني بالتعاون النووي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، العاصمة الأمريكية واشنطن الأسبوع الماضي حيث التقى بعدد من المسؤولين الأمريكيين.وصرحت مصادر دبلوماسية كورية أمس الاثنين بأن ريم سافر إلى الولايات المتحدة يوم الخميس من الأسبوع الماضي والتقى بـ"كريستوفر ياو" مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الحد من التسلح ومنع الانتشار النووي، بالإضافة إلى مسؤولين من وزارة الطاقة الأمريكية.وخلال تلك الاجتماعات، ناقش الجانبان جدولا زمنيا محتملا للمفاوضات ذات الصلة، وأوضح ريم موقف سيول حول ضرورة بدء المحادثات قريبا، بينما وافق الجانب الأمريكي على أن بدء المفاوضات في أقرب وقت ممكن هو الأفضل.ولم يتضح بعد من سيرأس الوفد الأمريكي في تلك المفاوضات.وكان قد تم تشكيل فريق العمل في وقت سابق من هذا الشهر لتنسيق محادثات التعاون النووي مع الولايات المتحدة، بما في ذلك المناقشات حول تخصيب اليورانيوم وحقوق كوريا في إعادة معالجة الوقود النووي المستهلك.