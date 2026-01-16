الرئيس لي ينتقد بشدة اختراق طائرات درون مدنية لأجواء كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

انتقد الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ بشدة اختراق طائرات درون كورية جنوبية مدنية لأجواء كوريا الشمالية، وقال إنه يمكن تنفيذ أنشطة جمع المعلومات في إطار الاستراتيجية والدفاع، لكن لا يمكن إرسال طائرات مسيّرة إلى الشمال لأغراض غير قانونية أو أن يخترق مدنيون بطائراتهم أجواء كوريا الشمالية.جاء ذلك في كلمته الافتتاحية في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم في المكتب الرئاسي، حيث أشار الرئيس إلى أن بعض من ارتكبوا هذه الأفعال يُحاكمون حاليا بتهمة الخيانة أو انتهاك القانون، وأضاف أنه رغم أن التحقيقات لا تزال جارية، فإن هناك شائعات عن ارتباط بعض الجهات الحكومية، وحتى الآن، ما ثبت هو أن بعض المدنيين هم الذين أرسلوا طائرات مسيّرة إلى الشمال من تلقاء أنفسهم.وأشار أيضا إلى أن هناك بنودا قانونية تعاقِب على التسبب في الحرب أو تنفيذ أعمال عدوانية بشكل فردي، مشددا على ضرورة إجراء تحقيقات دقيقة وفرض عقوبات صارمة حتى لا تتكرر مثل هذه الأفعال مستقبلا.وأعرب الرئيس لي عن أمله في أن تتم إدارة العلاقات بين الكوريتين بأفضل شكل ممكن حتى لا تُفقد الثقة بينهما.