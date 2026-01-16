8 من بين كل 10 أجانب لديهم صورة إيجابية عن كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

اتضح أن أكثر من 80% من الأجانب لديهم صورة إيجابية عن كوريا الجنوبية.جاء ذلك في نتائج مسح بعنوان "صورة جمهورية كوريا لعام 2025" أصدرتها وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية اليوم، حيث زاد مستوى الصورة الإيجابية عن كوريا لدى الأجانب بمقدار 3.3 % بالمقارنة مع العام السابق ليبلغ 82.3%، وهو أعلى مستوى منذ بدء إجراء ذلك المسح في عام 2018.وكانت نسبة الصورة الإيجابية عن كوريا قد بلغت 78.7% في عام 2018، ثم 76.7% في عام 2019، و76.7% في عام 2020، و80.5% في عام 2021، و79.3% في عام 2022، و77.5% في عام 2023، و79% في عام 2024.وحسب الدول، كانت الصورة الإيجابية الكورية لدى الإمارات الأعلى بـ94.8%، وتلتها مصر بـ94%، والفليبين بـ91.4%، وتركيا بـ90.2%، والهند بـ89%، وجمهورية جنوب أفريقيا بـ88.8%.وتمت الإشارة إلى المحتوى الثقافي بـ45.2% كأبرز عامل يؤثر إيجابيا على مستوى الإعجاب بكوريا.وقد تبين أن تأثير المحتوى الثقافي كان كبيرا بشكل خاص في الدول الآسيوية، مثل الفلبين بـ69.3%، واليابان بـ64.4%، وإندونيسيا بـ59.5%، وفيتنام بـ58.4%.