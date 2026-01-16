الزعيم الكوري الشمالي يقيل نائب رئيس الوزراء في حفل لتدشين مصنع

Photo : YONHAP News

وجه الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" انتقادات لاذعة لمسؤولي الحكومة بسبب تصرفاتهم خلال حفل تحديث مصنع لإنتاج معدات الصناعات الأساسية، كما أقال نائب رئيس الوزراء المسؤول عن المشروع في الموقع مباشرة.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم إن حفل تدشين مشروع المرحلة الأولى لتحديث وتطوير مجمع "ريونغ سونغ" للآلات في مدينة هام هُنغ بمقاطعة جنوب هام كيونغ أقيم أمس حيث ألقى كيم كلمة قال فيها إن توجيه ضربة قوية إلى انعدام المسؤولية المزمن والبيروقراطية التي تسعى للحماية الذاتية يمثل إنجازا في عملية بناء المصنع، وانتقد تعثر المشروع منذ مراحله الأولى، واصفا ذلك بأنه "قضية حيوية للغاية سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد الوطني ككل".ويفسر المراقبون قيام كيم بإقالة مسؤول رفيع المستوى بهذا الشكل في الموقع مباشرة بأنه إجراء تأديبي ليكون عبرة للآخرين، ويهدف من خلاله إلى بث حالة من اليقظة والحذر في الحكومة بشكل عام.