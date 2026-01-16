استمرار موجة البرد في كوريا اليوم الأربعاء مع تساقط ثلوج في جولا وجيجو

Photo : YONHAP News

سيظل التحذير من موجة البرد القارس في كوريا ساريا في المناطق الوسطى وشمال كيونغ سانغ وشمال جولا، وذلك بسبب هبوب رياح شمالية شديدة البرودة.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة أكثر صباح اليوم الأربعاء، حيث تشهد سيول درجات حرارة تصل إلى 13 درجة مئوية تحت الصفر، بينما ستتراوح درجات الحرارة بين 17 و4 درجات مئوية تحت الصفر في باقي أنحاء البلاد.ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى نهارا إلى 5 درجات مئوية تحت الصفر في العاصمة، بينما ستتراوح درجات الحرارة العظمى في عموم كوريا بين 3 و6 درجات مئوية تحت الصفر.وسوف تشهد جزيرة جيجو والمناطق الساحلية الجنوبية الغربية من منطقة جولا تساقطا للثلوج بدءا من الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث من المتوقع أن يتراكم حوالي 10 سنتيمترات من الثلوج في منطقة جولا، و25 سنتيمترا في جزيرة جيجو.