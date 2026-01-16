تعرُّض 100 حساب لبائعي علي إكسبريس كوريا للاختراق في أكتوبر

Photo : YONHAP News

أفاد تقرير حديث بأن قراصنة تمكنوا من الوصول غير المصرح به إلى بوابة بائعي "علي إكسبريس كوريا"، وسرقوا ما قيمته 8.6 مليار وون كوري، أي ما يعادل 5.8 مليون دولار أمريكي تقريبا.وأوضح التقرير، الذي قدمته وكالة الإنترنت والأمن الكورية إلى النائب "لي هيه مين" عضو حزب إعادة بناء كوريا، أمس الثلاثاء، أن الشركة الصينية عملاقة التجارة الإلكترونية أبلغت وكالة أمن المعلومات عن "حادثة الاختراق" يوم 24 أكتوبر من العام الماضي، وكشفت عن اختراق نحو 100 حساب.وبموجب قانون شبكة المعلومات والاتصالات، يجب على مزودي خدمات المعلومات والاتصالات إبلاغ وكالة أمن المعلومات الكورية أو وزارة العلوم عن أي هجوم إلكتروني خلال 24 ساعة من علمهم به. ويُعاقَب من يخالف هذا الالتزام بغرامة قدرها 30 مليون وون كوري.وقالت شركة علي إكسبريس في تقريرها المُقدّم إلى وكالة أمن المعلومات الكورية إنها علمت لأول مرة باحتمالية اختراق قراصنة لبوابة البائعين التابعة لها يوم 16 أكتوبر. وقد تبيّن أن الشركة بدأت تحقيقا في الأمر بعد أن أبلغها بعض البائعين عن عدم تسوية المدفوعات بشكل صحيح. وكشف التحقيق أن المخترق استغلّ ثغرات في عملية استعادة كلمات المرور لمرة واحدة، المُستخدمة لاستعادة كلمات مرور حسابات البائعين، للوصول إلى حساباتهم.