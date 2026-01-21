اكتشاف مادة محظورة في 87% من عينات معجون الأسنان من علامة 2080

Photo : YONHAP News

كشف تفتيش حكومي كوري عن وجود مادة محظورة في ستة أنواع من معاجين الأسنان التي استوردتها شركة "إي كيونغ" الصناعية من الصين.وأعلنت وزارة سلامة الأغذية والأدوية في كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء أن تفتيشها كشف عن وجود مادة "تريكلوسان"، وهي مادة مضادة للبكتيريا والفطريات محظورة في كوريا الجنوبية، في 87% من عينات معجون الأسنان من علامة "2080" التجارية، التي تم فحصها. ووجدت الوزارة مادة "تريكلوسان" بنسب تصل إلى 0.16% في 754 عينة من أصل 870 عينة تم فحصها من معاجين الأسنان.وكانت جميع أنواع معاجين الأسنان الستة المستوردة قد صُنّعت في الصين منذ فبراير 2023.وتشير التقديرات إلى بيع حوالي 25 مليون أنبوب منها في كوريا الجنوبية حتى الآن.وفي الوقت نفسه، فحصت الوزارة 128 نوعا من معجون الأسنان "2080" المُصنّع محليا، ولم تجد أي أثر لمادة "تريكلوسان".ويؤكد الخبراء أن معاجين الأسنان التي تحتوي على تلك المادة بنسب 0.3% أو أقل لا تُشكّل خطرا على الصحة.