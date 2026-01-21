استجواب كانغ سون او لمدة 21 ساعة بسبب مزاعم الرشوة

Photo : YONHAP News

تم استجواب النائبة البرلمانية السابقة عن الحزب الديمقراطي الحاكم "كانغ سون او" في اتهامات بقبول 100 مليون وون رشوة من عضوة مجلس مدينة سيول "كيم كيونغ" قبل الانتخابات المحلية في عام 2022.وعادت كانغ إلى منزلها في وقت مبكر من اليوم الأربعاء بعد خضوعها لاستجواب الشرطة لمدة تقرب من 21 ساعة. وغادرت كانغ وحدة التحقيق في قضايا الفساد العام التابعة لوكالة شرطة العاصمة سيول في حوالي الساعة 5:53 صباحا، حيث أخبرت الصحفيين بأنها تعاونت بشكل كامل مع التحقيقات وأجابت عن الأسئلة بصدق قدر استطاعتها.واعتذرت كانغ أيضا عن إثارة قلق الجمهور وقالت إنها ستواصل الرد بإخلاص وصدق على التحقيقات المتبقية.وقد ظهرت كانغ للاستجواب في حوالي الساعة 9 من صباح أمس، وانتهى الاستجواب في حوالي الساعة 2 من صباح اليوم، ثم أمضت عدة ساعات في مراجعة بياناتها المكتوبة.وقد استجوب المحققون كانغ حول ما إذا كانت قد تلقت الأموال بالفعل وكانت حاضرة عندما تم تسليمها، بينما أكدت كانغ أنها لم تعلم بالأمر إلا من خلال تقرير من مساعدها السابق، الملقب "نام"، لكنها أخبرت المحققين بأنها التقت بـ"كانغ" في فندق في يونغ سان في أواخر عام 2021، حيث سُلمت الأموال، وأنها أعيدت بعد الانتخابات المحلية في يونيو 2022.وكان نام قد قال إن كانغ استخدمت الأموال التي تلقتها من كيم كوديعة إيجار مسكن.