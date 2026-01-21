الرئيس الكوري يناقش مع أمير قطر توسيع التعاون الثنائي

Photo : YONHAP News

أجرى الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" مكالمة هاتفية مع أمير قطر "تميم بن حمد آل ثاني"، أمس الثلاثاء، حيث أعرب عن أمله في توسيع التعاون الثنائي في مجالات تشمل الدفاع والطاقة.وقال المتحدث باسم الرئاسة في سيول "كيم نام جون" في مؤتمر صحفي أمس، إن لي تحدث مع الأمير تميم لأول مرة منذ ستة أشهر منذ مكالمتهما الأولى في يوليو من العام الماضي.وخلال الاتصال، أعرب لي عن أمله في أن تواصل كوريا الجنوبية وقطر توسيع التعاون في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الدفاع والصناعات الدفاعية والطاقة والبنية التحتية.ومن جانبه أكد أمير قطر أن كوريا الجنوبية تسهم في التنمية الوطنية في بلاده في إطار المشاركة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.وفي معرض إشارته إلى دور قطر النشط كوسيط إقليمي في الشرق الأوسط والصراعات الدولية الأخرى، دعا لي إلى استمرار دور الدوحة البناء في تعزيز الاستقرار الدولي. كما طلب استمرار اهتمام قطر ودعمها للشركات الكورية الجنوبية العاملة هناك.واتفق الجانبان على الاجتماع شخصيا في المستقبل القريب لإجراء مناقشات معمقة حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية.